02 января

01 января

Популярное

В Иркутске три человека были травмированы на пожаре

В Иркутске три человека были травмированы на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Они отравились угарным газом

За прошедшие сутки на территории Иркутской области потушено 16 пожаров. В многоквартирных жилых домах и частных жилых домах произошло по три пожара, в хозяйственных постройках – пять, в неэксплуатируемом строении – один. Ликвидировано четыре возгорания мусора.

Короткое замыкание электропроводки стало причиной возникновения пяти пожаров. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – двух, неосторожное обращение с огнём привело к семи пожарам, неосторожное обращение с огнём при использовании пиротехники – к одному. Аварийный режим работы электросети стал причиной одного пожара.

В среду днём поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Депутатская в Иркутске. Пожар произошёл в квартире на седьмом этаже. На момент прибытия пожарных из квартиры шёл дым. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры эвакуировались три человека, в том числе двое детей. С 7 по 9 этажи звеньями газодымозащитной службы были спасены 13 человек, в том числе 6 детей.

Возле подъезда были обнаружены травмированные мужчина 1987 года рождения и двое детей 2021 года рождения. Бригадой скорой помощи, с диагнозом отравление угарным газом, все были госпитализированы в медицинские учреждения.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причиной стало неосторожное обращение с огнём. К тушению привлекались 20 человек и 5 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. 
Иркутск пожар МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии новогодняя ночь не обошлась без пострадавших
В Бурятии новогодняя ночь не обошлась без пострадавших
Происшествия, 02.01.2025
Есть ожоги и травмы из-за небрежного обращения с петардами
В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан
В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан
Происшествия, 01.01.2025
7 пациентов попали в БСМП с диагнозом «последствия токсического действия этанола»
В районе Бурятии из-за пожара погиб мужчина
В районе Бурятии из-за пожара погиб мужчина
Происшествия, 01.01.2025
Инцидент произошёл прошедшей ночью
В Иркутской области под Новый год потушили 17 пожаров
В Иркутской области под Новый год потушили 17 пожаров
Происшествия, 01.01.2025
В большинстве случаев виновато короткое замыкание
В Усть-Ордынском округе бабушка призналась в избиении 10-месячного внука
В Усть-Ордынском округе бабушка призналась в избиении 10-месячного внука
Происшествия, 01.01.2025
По версии следствия, она била его кулаками и деревянной палкой
Жительницу Бурятии оштрафовали за кражу денег с карты
Жительницу Бурятии оштрафовали за кражу денег с карты
Происшествия, 31.12.2024
Она рассчитывалась чужой картой за свои покупки
Пожар унёс жизнь 49-летнего жителя Бурятии
Пожар унёс жизнь 49-летнего жителя Бурятии
Происшествия, 31.12.2024
Причину возгорания установит дознаватель МЧС
В Улан-Удэ сбили две электроопоры
В Улан-Удэ сбили две электроопоры
Происшествия, 31.12.2024
Инциденты произошли в разных районах города
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия, 31.12.2024
Вероятно, пожар случился из-за непотушенной сигареты 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^