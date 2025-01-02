В Иркутске три человека были травмированы на пожаре

За прошедшие сутки на территории Иркутской области потушено 16 пожаров. В многоквартирных жилых домах и частных жилых домах произошло по три пожара, в хозяйственных постройках – пять, в неэксплуатируемом строении – один. Ликвидировано четыре возгорания мусора.Короткое замыкание электропроводки стало причиной возникновения пяти пожаров. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – двух, неосторожное обращение с огнём привело к семи пожарам, неосторожное обращение с огнём при использовании пиротехники – к одному. Аварийный режим работы электросети стал причиной одного пожара.В среду днём поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Депутатская в Иркутске. Пожар произошёл в квартире на седьмом этаже. На момент прибытия пожарных из квартиры шёл дым. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры эвакуировались три человека, в том числе двое детей. С 7 по 9 этажи звеньями газодымозащитной службы были спасены 13 человек, в том числе 6 детей.Возле подъезда были обнаружены травмированные мужчина 1987 года рождения и двое детей 2021 года рождения. Бригадой скорой помощи, с диагнозом отравление угарным газом, все были госпитализированы в медицинские учреждения.Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причиной стало неосторожное обращение с огнём. К тушению привлекались 20 человек и 5 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.