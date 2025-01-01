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В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан

В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
7 пациентов попали в БСМП с диагнозом «последствия токсического действия этанола»

В Улан-Удэ в новогоднюю ночь в приёмно-диагностическом отделении больницы скорой медицинской помощи было зарегистрировано 126 обращений. Из них 41 самообращение.

Не повезло встретить Новый год в больнице 37 гражданам, которые были госпитализированы в различные отделения: хирургическое, травматологическое, кардиологическое, отделение терапии и даже в отделение нейрохирургии. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий: 2 случая.

- «Хорошо отметили» уходящий год 7 пациентов с диагнозом «последствия токсического действия этанола». «Попали под раздачу» и были избиты в состоянии алкогольного опьянения 8 пациентов, - отметили в БСМП. - Новогодние каникулы продолжаются и впереди ещё целая неделя. Мы убедительно просим горожан не злоупотреблять алкоголем! Не подвергайте свою жизнь и жизнь других опасности.
здравоохранение больница Бурятия Новый год

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