В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан

В Улан-Удэ в новогоднюю ночь в приёмно-диагностическом отделении больницы скорой медицинской помощи было зарегистрировано 126 обращений. Из них 41 самообращение.Не повезло встретить Новый год в больнице 37 гражданам, которые были госпитализированы в различные отделения: хирургическое, травматологическое, кардиологическое, отделение терапии и даже в отделение нейрохирургии. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий: 2 случая.- «Хорошо отметили» уходящий год 7 пациентов с диагнозом «последствия токсического действия этанола». «Попали под раздачу» и были избиты в состоянии алкогольного опьянения 8 пациентов, - отметили в БСМП. - Новогодние каникулы продолжаются и впереди ещё целая неделя. Мы убедительно просим горожан не злоупотреблять алкоголем! Не подвергайте свою жизнь и жизнь других опасности.