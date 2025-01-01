В районе Бурятии из-за пожара погиб мужчина

В Бурятии минувшей ночью на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании дома на территории животноводческой стоянки, расположенной вблизи села Калёново Иволгинского района. К месту вызова был направлен личный состав 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ.На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен жилой дом на территории животноводческой стоянки. 4 человека и 2 единицы техники потушили возгорание в течение 2 часов на площади 56 кв. м. В ходе тушения пожара начальником караула был обнаружен мужчина 1958 года рождения без признаков жизни.- По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщает республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.