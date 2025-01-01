01 января

31 декабря

Популярное

25 пожаров ликвидировали в Забайкалье в новогоднюю ночь

25 пожаров ликвидировали в Забайкалье в новогоднюю ночь
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Забайкалью
Погибших нет

В первую ночь 2025 года пожарные Забайкальского края 25 раз выезжали на сообщения о пожарах, что на 15 больше, чем в 2024 году. Основными причинами вызова в новогоднюю ночь остаются пожары мусора – 11, два раза горели автомобили, остальные возгорания произошли в жилом секторе. Погибших нет, травмирован 1 мужчина, эвакуирован 41 человек.

Сообщение о первом пожаре в новом году поступило в 0:03. В селе Нарасун произошло возгорание сена, который ликвидировали 10 человек на 3 единицах техники от пожарно-спасательной части № 12 и ГУ «Забайкалпожспас».

В 2:18 в селе Александровский Завод произошёл пожар жилого двухквартирного дома. 7 сотрудников пожарно-спасательной части № 13 эвакуировали из жилья женщину и оперативно ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров.

15 человек были эвакуированы в новогоднюю ночь работниками ГУ «Забайкалпожспас» на пожаре в жилом многоквартирном доме в посёлке Атамановка. Сообщение о возгорании поступило в 1:14, а уже в 1:29 пожар был полностью ликвидирован на площади 2 квадратных метра.

Ещё 25 человек были эвакуированы пожарно-спасательными частями № 5 и № 4 Читы в Жилгородке. Возгорание произошло в подвале, горел мусор на 1 квадратном метре. Пожарные вывели жильцов многоквартирного дома из подъезда на свежий воздух и ликвидировали возгорание. Сообщение поступило в 4:27.

Предварительно, во всех случаях с эвакуированными основной из возможных причин пожаров является неосторожность при курении.

В 5:30 поступило сообщение о том, что в посёлке Могойтуй произошёл пожар в жилом доме. К месту вызова были направлены 7 человек и 2 единицы техники от пожарно-спасательной части №2. На пожаре получил ожоги лица, рук и спины мужчина 1967 года рождения. Госпитализирован в Могойтуйскую районную больницу.

Также в течение ночи пожарными были потушены два автомобиля в селе Елизаветино и на станции Кручина, две бани в СНТ «Геолог 2» в Чите и в селе Новокургатай, хозяйственные постройки в Краснокаменске и надворные в селе Хада-Булак Оловяннинского района.

- В остальных случаях горел мусор в контейнерах, коллекторе, а также мусор вне территории жилой зоны, - сообщает главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

пожары Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан
В Бурятии в Новый год госпитализировали 37 граждан
Происшествия, 01.01.2025
7 пациентов попали в БСМП с диагнозом «последствия токсического действия этанола»
В районе Бурятии из-за пожара погиб мужчина
В районе Бурятии из-за пожара погиб мужчина
Происшествия, 01.01.2025
Инцидент произошёл прошедшей ночью
В Иркутской области под Новый год потушили 17 пожаров
В Иркутской области под Новый год потушили 17 пожаров
Происшествия, 01.01.2025
В большинстве случаев виновато короткое замыкание
В Усть-Ордынском округе бабушка призналась в избиении 10-месячного внука
В Усть-Ордынском округе бабушка призналась в избиении 10-месячного внука
Происшествия, 01.01.2025
По версии следствия, она била его кулаками и деревянной палкой
Жительницу Бурятии оштрафовали за кражу денег с карты
Жительницу Бурятии оштрафовали за кражу денег с карты
Происшествия, 31.12.2024
Она рассчитывалась чужой картой за свои покупки
Пожар унёс жизнь 49-летнего жителя Бурятии
Пожар унёс жизнь 49-летнего жителя Бурятии
Происшествия, 31.12.2024
Причину возгорания установит дознаватель МЧС
В Улан-Удэ сбили две электроопоры
В Улан-Удэ сбили две электроопоры
Происшествия, 31.12.2024
Инциденты произошли в разных районах города
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия, 31.12.2024
Вероятно, пожар случился из-за непотушенной сигареты 
Лавины опять угрожают жителям Бурятии
Лавины опять угрожают жителям Бурятии
Происшествия, 30.12.2024
Они могут сойти на севере республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^