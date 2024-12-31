Стрелявший в улан-удэнку мужчина выплатит ей утраченный заработок





Жительница Улан-Удэ отсудила у стрелявшего в неё мужчину сумму утраченного заработка, а также компенсацию морального вреда.Преступление произошло в августе 2021 в ночное время. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения совместно со знакомой находились в беседке во дворе дома. Здесь между ними произошла ссора и горожанин решил выстрелить в женщину из пистолета марки Vendetta. Он произвёл один целенаправленный выстрел в голову.Скрывая следы преступления, мужчина с помощью своей супруги вынес раненую знакомую из двора дома, оставив её на проезжей части.Женщину обнаружили работники «скорой» и доставили в республиканскую клиническую больницу. Женщина выжила благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.Приговором Железнодорожного районного суда мужчина признан виновным.Пострадавшая стала инвалидом II группы, проходит лечение и реабилитацию. Она полностью утратила профессиональную трудоспособность.- В результате причинённых преступлением телесных повреждений причинён также моральный вред, который истец оценивает в 3 500 000 руб., а размер утраченного заработка определяет в размере 2 708 766 руб., начиная с августа 2024 года в размере 15 0487 руб. ежемесячно, до восстановления трудоспособности, в связи с чем истец обратился в суд за восстановлением нарушенного права, - сообщили в Железнодорожном районном суде.При рассмотрении иска, суд удовлетворил заявленные исковые требования частично в пределах, установленных судом. Доводы стороны ответчика, настаивающей на недоказанности заявленных исковых требований, судом были отклонены, поскольку они направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств, на иное применение и толкование закона.Решение обжаловано, не вступило в законную силу.