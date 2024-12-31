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Пожар унёс жизнь 49-летнего жителя Бурятии

Пожар унёс жизнь 49-летнего жителя Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Причину возгорания установит дознаватель МЧС

Утром 31 декабря в селе Острог Прибайкальского района Бурятии загорелся жилой дом, очевидцы сообщили о происшествии в пожарную службу.

На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен жилой дом. Возгорание потушили 4 пожарных и 2 единицы техники.

- В ходе разбора места пожара был обнаружен мужчина 1975 года рождения без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС

Причины произошедшего пожара будут установлены дознавателем МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне смертельный пожар произошёл в селе Челутай-24 Заиграевского района. В огне погиб 60-летний мужчина.

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