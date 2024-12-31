Пожар унёс жизнь 49-летнего жителя Бурятии

Утром 31 декабря в селе Острог Прибайкальского района Бурятии загорелся жилой дом, очевидцы сообщили о происшествии в пожарную службу.
На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен жилой дом. Возгорание потушили 4 пожарных и 2 единицы техники.
- В ходе разбора места пожара был обнаружен мужчина 1975 года рождения без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС
Причины произошедшего пожара будут установлены дознавателем МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне смертельный пожар произошёл в селе Челутай-24 Заиграевского района. В огне погиб 60-летний мужчина.