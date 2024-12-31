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Самолёт вынуждено приземлился в Братске из-за смерти пассажира

Самолёт вынуждено приземлился в Братске из-за смерти пассажира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проводится доследственная проверка

Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 30 декабря 2024 года на борту самолёта, следовавшего по маршруту Южно-Сахалинск - Новосибирск, скончался пассажир. Самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска.

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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