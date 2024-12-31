Самолёт вынуждено приземлился в Братске из-за смерти пассажира

Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе ведомства.По предварительным данным, 30 декабря 2024 года на борту самолёта, следовавшего по маршруту Южно-Сахалинск - Новосибирск, скончался пассажир. Самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска.Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.