Жительницу Бурятии оштрафовали за кражу денег с карты

За покушение на кражу денег с банковского счёта жительница Прибайкальского района Бурятии заплатит штраф. Приговором суда сельчанка признана виновной в покушении на тайное хищение чужого имущества с банковского счета (ч.3 ст.30 - п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ).Сельчанка нашла банковскую карту, используя бесконтактный способ оплатила ею покупки в магазине и на заправочной станции. При следующей покупке в аптеке денежная транзакция по списанию денежных средств не прошла, поскольку владелица карты успела её заблокировать.В судебном заедании женщина вину признала полностью, в содеянном раскаялась, потерпевшей в полном объёме возместила ущерб, принесла свои извинения.- С учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, - сообщает Прибайкальский районный суд.Приговор вступил в законную силу.