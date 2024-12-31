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В Улан-Удэ сбили две электроопоры

В Улан-Удэ сбили две электроопоры
Происшествия,  Фото:МБУ «Горсвет»
Инциденты произошли в разных районах города

Сегодня ночью в Улан-Удэ сбили две опора освещения, сообщили в МБУ «Горсвет».

Первый случай произошёл на участке дороги в посёлке Забайкальский, здесь в результате ДТП ночью была сбита опора освещения. Второй инцидент произошёл по адресу Пролетарская, 3. Тут в ДТП повредили опору у основания.

Над восстановлением опоры работает оперативная бригада МБУ «Горсвет».

ДТП опора автомобили

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