В Улан-Удэ сбили две электроопоры

Инциденты произошли в разных районах города
Сегодня ночью в Улан-Удэ сбили две опора освещения, сообщили в МБУ «Горсвет».
Первый случай произошёл на участке дороги в посёлке Забайкальский, здесь в результате ДТП ночью была сбита опора освещения. Второй инцидент произошёл по адресу Пролетарская, 3. Тут в ДТП повредили опору у основания.
Над восстановлением опоры работает оперативная бригада МБУ «Горсвет».
Инциденты произошли в разных районах города
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