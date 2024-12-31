В Улан-Удэ сбили две электроопоры





Сегодня ночью в Улан-Удэ сбили две опора освещения, сообщили в МБУ «Горсвет».Первый случай произошёл на участке дороги в посёлке Забайкальский, здесь в результате ДТП ночью была сбита опора освещения. Второй инцидент произошёл по адресу Пролетарская, 3. Тут в ДТП повредили опору у основания.Над восстановлением опоры работает оперативная бригада МБУ «Горсвет».