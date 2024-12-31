Жителя Бурятии отправили за решётку за несоблюдение административных ограничений

Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Неоднократное несоблюдение административных ограничений».Установлено, что мужчина, будучи неоднократно привлечённым к административной ответственности за несоблюдение ограничений, установленных судом, находясь в состоянии алкогольного опьянения в центральной районной больнице, стал нарушать общественный порядок. Он выражался нецензурной бранью, тем самым снова совершил правонарушение.- Закаменский районный суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Законность постановленного решения проверена Верховным судом республики, который оставил приговор без изменения.