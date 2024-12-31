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Жителя Бурятии отправили за решётку за несоблюдение административных ограничений

Жителя Бурятии отправили за решётку за несоблюдение административных ограничений
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный мужчина буянил в больнице

Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Неоднократное несоблюдение административных ограничений».

Установлено, что мужчина, будучи неоднократно привлечённым к административной ответственности за несоблюдение ограничений, установленных судом, находясь в состоянии алкогольного опьянения в центральной районной больнице, стал нарушать общественный порядок. Он выражался нецензурной бранью, тем самым снова совершил правонарушение.

- Закаменский районный суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Законность постановленного решения проверена Верховным судом республики, который оставил приговор без изменения.
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