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В Бурятии виновницу смертельного ДТП посадили на 2 с лишним года

В Бурятии виновницу смертельного ДТП посадили на 2 с лишним года
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
В автоаварии погибли два человека

Жительница Прибайкальского района Бурятии признана виновной в смертельном ДТП – «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Автоавария произошла в июле 2024 года. Женщина, двигаясь на автомобиле со стороны Улан-Удэ в сторону села Курумкан в сложных дорожных условиях, обогнала попутный автомобиль.

- Не убедившись в безопасности своих действий и превысив максимально разрешённую скорость на данном участке, она выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречным автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажир и водитель встречного автомобиля, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании морального вреда в сумме 600 тысяч рублей и материального вреда в сумме 985 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.
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