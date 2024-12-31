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В ДТП в Иркутской области погибли 62-летняя женщина и 10-летняя девочка

В ДТП в Иркутской области погибли 62-летняя женщина и 10-летняя девочка
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Возбуждено уголовное дело

В Тайшетском районе Иркутской области в ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетний пассажир. Возбуждено уголовное дело

Страшная автоавария случилась 30 декабря около 13 часов на 1253 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Здесь столкнулись три автомобиля.

- В результате случившегося женщина 1962 года рождения, а также 10-летняя девочка, находившиеся на пассажирских сиденьях, погибли на месте происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По данному факту следственным отделом по городу Тайшету СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Следователи проводят все необходимые следственные действия, в том числе направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

ДТП.смерть Иркутская область

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