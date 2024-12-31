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На пожаре в Бурятии погиб мужчина

На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Вероятно, пожар случился из-за непотушенной сигареты

Вечером 30 декабря в селе Челутай-24 Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме.

На момент прибытия пожарных огонь охватил одну из квартир.

- В ходе тушения пожара был обнаружен 60-летний мужчина без признаков жизни. Пожар ликвидирован на 30 квадратах, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительно, причиной трагического пожара стала неосторожность при курении.



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