На пожаре в Бурятии погиб мужчина

Вероятно, пожар случился из-за непотушенной сигареты
Вечером 30 декабря в селе Челутай-24 Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме.
На момент прибытия пожарных огонь охватил одну из квартир.
- В ходе тушения пожара был обнаружен 60-летний мужчина без признаков жизни. Пожар ликвидирован на 30 квадратах, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Предварительно, причиной трагического пожара стала неосторожность при курении.
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