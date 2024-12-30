30 декабря

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Лавины опять угрожают жителям Бурятии

Лавины опять угрожают жителям Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они могут сойти на севере республики

Жителей Бурятии и приезжих предупредили о возможном сходе лавин в Северо-Байкальском районе. Риск сохранится до 8 часов утра 31 декабря.

В республиканском управлении МЧС туристов призвали воздержаться от походов в горы. Перед тем, как отправиться туда, всегда нужно регистрироваться в ведомстве и проинформировать спасателей о своём маршруте.

Лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с гор со скоростью в 20-30 метров в секунду. Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов.

Если же угол наклона превышает 45 градусов, это случается практически при каждом снегопаде. Кроме того, на устойчивость масс влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха и наступление холодов после тёплой погоды, землетрясение, взрывы и другие виды человеческой деятельности, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды.

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