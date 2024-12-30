30 декабря

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Пропавшего 77-летнего улан-удэнца нашли мёртвым

Пропавшего 77-летнего улан-удэнца нашли мёртвым
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко
Он бесследно пропал 11 дней назад

77-летнего жителя столицы Бурятии, который исчез 11 дней назад, 19 декабря, обнаружили мёртвым. Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В тот день пенсионер ушёл из дома по улице Ранжурова. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Ориентировки с фото и приметами мужчины распространили в соцсетях.

Родным и близким улан-удэнца принесли соболезнования. Добровольцы поблагодарили всех участвовавших в поисках.  
пропавшие без вести смерть добровольцы

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