Пропавшего 77-летнего улан-удэнца нашли мёртвым

77-летнего жителя столицы Бурятии, который исчез 11 дней назад, 19 декабря, обнаружили мёртвым. Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».В тот день пенсионер ушёл из дома по улице Ранжурова. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Ориентировки с фото и приметами мужчины распространили в соцсетях.Родным и близким улан-удэнца принесли соболезнования. Добровольцы поблагодарили всех участвовавших в поисках.