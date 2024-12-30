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Пенсионерка из Улан-Удэ «подарила» мошенникам 160 тысяч

Пенсионерка из Улан-Удэ «подарила» мошенникам 160 тысяч
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина хотела заработать на «инвестициях»

За последнюю неделю жертвами интернет-преступников стали ещё 66 жителей республики. За это время они перевели мошенникам 14 с половиной миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии. А всего с начала года от аферистов пострадали 2 734 наших земляка, лишившихся 634 миллионов 800 тысяч.

Людей обманывают и разводят на деньги в соцсетях, на различных сайтах и в мессенджерах. Злоумышленники прикидываются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, а также компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщают своим жертвам, что у тех якобы сняли деньги, оформили на них кредит или же предлагают дополнительный заработок.

На удочку мошенников попалась 66-летняя жительница Улан-Удэ. Как выяснилось, неизвестная позвонила ей в мессенджере и представилась сотрудником инвестиционной компании, а после предложила вложить средства для получения выгоды. Пенсионерка согласилась. По указанию собеседницы женщина установила приложение и перевела ей на счёт 160 тысяч рублей. 
мошенничество деньги прокуратура

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