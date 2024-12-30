В улусе Бурятии с утра пораньше сгорела баня

Она вспыхнула по неизвестной причине
Пожар произошёл утром 30 декабря в Хоринском районе. В улусе Баян-Гол загорелась баня, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».
На место отправились двое сотрудников пожарной части № 47. Огонь уничтожил баню полностью на площади в 12 квадратных метров. Предварительная причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
Она вспыхнула по неизвестной причине
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