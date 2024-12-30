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Экс-спикер Народного Хурала Бурятии встретит Новый год в СИЗО

Экс-спикер Народного Хурала Бурятии встретит Новый год в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Цырен-Даши Доржиева оставили там ещё на два месяца

На днях стало известно, что бывшего председателя республиканского парламента Цырен-Даши Доржиева оставили под стражей ещё на два месяца – до 29 марта 2025 года. Такое решение принял Советский районный суд Улан-Удэ.

Служители Фемиды не нашли каких-либо оснований для изменения меры пресечения экс-спикеру Народного Хурала. Они, помимо прочего, руководствовались тем, что Доржиев, находясь на свободе, «может оказать содействие другому фигуранту уголовного дела, находящемуся в международном розыске, в дальнейшем сокрытии его местонахождения». Постановление пока не вступило в законную силу.

Прежнего главу парламента Бурятии задержали в конце марта. Ему предъявили обвинение сразу в двух преступлениях по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, Доржиев по предварительному сговору с другими фигурантами, действуя от имени ООО «Витим» и ОО СК «Развитие», похитил более 36 миллионов рублей. Сделал он это, обманув должностных лиц управления капстроительства и Сосново-Озёрской СОШ № 1 и злоупотребив их доверием, заявили ранее в следкоме.

В конце мая в telegram-каналах  опубликовали ходатайство, адресованное недавно ушедшей в почётную отставку экс-председателю Верховного суда РБ Альбине Кирилловой. Под ним подписались аж 23 депутата Хурала – причём как действующего, так и прошлых созывов. Народные избранники просили смягчить меру пресечения Цырен-Даши Доржиеву и перевести его под домашний арест.

Обращение подготовили ещё в начале апреля. В нём говорилось, что за время работы в НХ прежний спикер «показал себя только с положительной стороны». О нём отзывались как о порядочном и справедливом человеке, компетентном, обязательном и ответственном депутате, который многое сделал для улучшения жизни республики. А ещё отмечали, что это большой патриот совей родины, который с самого начала спецоперации активно поддерживал президента страны Владимира Путина, участвовал в похоронах погибших бойцов и на личные средства установил в Еравнинском районе памятник павшим военнослужащим. Но суд это в итоге не убедило.
СИЗО мера пресечения суд мошенничество уголовное дело Народный Хурал

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