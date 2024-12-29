Житель Бурятии ударом сковороды отправил приятеля на тот свет

Решением суда жителя Селенгинского района Бурятии заключили под стражу. Мужчина обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ.Мужчина до смерти избил приятеля. По версии следствия, он нанёс один удар кулаком по голове, ещё один удар пришёлся в плечо. На этом он не остановился и схватил металлическую сковороду, которой нанёс не менее одного удара по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных повреждений.- Суд, рассмотрев постановление следователя, счёл необходимым избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного расследования, - сообщает Гусиноозерский городской суд.Постановление обжаловано, не вступило в законную силу.