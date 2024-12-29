В Улан-Удэ горел барак в центре города

Пожарные ликвидировали открытое горение
Сегодня, 29 декабря, в Улан-Удэ на улице Шмидта в нежилом доме прозошёл пожар, очаг находился на втором этаже.
- Открытое горение ликвидировано на предварительной площади 26 квадратов. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
На месте работает дознаватель МЧС России.
Подозреваемого заключили под стражу
Пожарные ликвидировали открытое горение
Горела квартира на втором этаже
Ребёнок получил повреждения средней тяжести
Он проведёт за решёткой пять лет
Возгорание произошло из-за проблем с электропроводкой
Площадь возгорания составила 120 «квадратов»
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём
Мужчина приехал из Забайкальского края
Мужчина лежал прямо на проезжей части
Новогодние праздники задержанный может провести в следственном изоляторе
Большую часть средств она перечислила с кредитной карты
Горела квартира в доме на улице Гагарина
Человеческую жизнь унесла непотушенная сигарета