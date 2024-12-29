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В Улан-Удэ горел барак в центре города

В Улан-Удэ горел барак в центре города
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарные ликвидировали открытое горение

Сегодня, 29 декабря, в Улан-Удэ на улице Шмидта в нежилом доме прозошёл пожар, очаг находился на втором этаже.

- Открытое горение ликвидировано на предварительной площади 26 квадратов. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

На месте работает дознаватель МЧС России.



пожар

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