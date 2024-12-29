В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировались 4 человека

Горела квартира на втором этаже
Накануне в Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Николая Нищенко. На момент прибытия пожарных из квартиры на 2 этаже шёл едкий дым.
- До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 4 человека. Огнём повреждён диван и стена на 2 кв. метрах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
По счастливой случайности никто не пострадал.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.
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