В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировались 4 человека

Накануне в Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Николая Нищенко. На момент прибытия пожарных из квартиры на 2 этаже шёл едкий дым.- До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 4 человека. Огнём повреждён диван и стена на 2 кв. метрах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.По счастливой случайности никто не пострадал.Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.