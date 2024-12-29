29 декабря

28 декабря

27 декабря

Популярное

В Бурятии водителя, сбившего ребёнка, оштрафовали на 15 тысяч

В Бурятии водителя, сбившего ребёнка, оштрафовали на 15 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребёнок получил повреждения средней тяжести

Жителя Бурятии, сбившего ребёнка, оштрафовали. Суд признавал водителя виновным по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ.

ДТП произошло в сентябре 2024 года. Мужчина, управляя автомобилем «Тойота Функарго» сбил на несовершеннолетнего пешехода. Ребёнок получил закрытый перелом пальца правой стопы, рвано-ушибленную рану голеностопного сустава. Повреждения расценены, как причинившие средней тяжести вред здоровью человека.

- В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся. Учитывая обстоятельства дела, мнение законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, наличие смягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда Бурятии.

Постановление вступило в законную силу.

ДТП суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ горел дом
В Улан-Удэ горел дом
Происшествия, 29.12.2024
Возгорание произошло из-за проблем с электропроводкой 
В Бурятии полыхало нежилое здание
В Бурятии полыхало нежилое здание
Происшествия, 29.12.2024
Площадь возгорания составила 120 «квадратов»
У жителя Бурятии конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
Происшествия, 29.12.2024
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём 
В Бурятии автомобилиста поймали с марихуаной
В Бурятии автомобилиста поймали с марихуаной
Происшествия, 28.12.2024
Мужчина приехал из Забайкальского края
Появилось видео обысков у начальника управления эксплуатации зданий мэрии Улан-Удэ
Появилось видео обысков у начальника управления эксплуатации зданий мэрии Улан-Удэ
Происшествия, 28.12.2024
Новогодние праздники задержанный может провести в следственном изоляторе
Улан-удэнка потеряла более 300 тысяч рублей, пытаясь помочь подруге
Улан-удэнка потеряла более 300 тысяч рублей, пытаясь помочь подруге
Происшествия, 28.12.2024
Большую часть средств она перечислила с кредитной карты
На ночном пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
На ночном пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия, 28.12.2024
Горела квартира в доме на улице Гагарина
В Бурятии при тушении горящего дома обнаружили труп
В Бурятии при тушении горящего дома обнаружили труп
Происшествия, 28.12.2024
Человеческую жизнь унесла непотушенная сигарета
Стала известна причина волны громких арестов в Минсельхозе Бурятии
Стала известна причина волны громких арестов в Минсельхозе Бурятии
Происшествия, 28.12.2024
Они начались после того, как незрячий ветеран СВО не выиграл субсидию на развитие семейной фермы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^