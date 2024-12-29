В Бурятии водителя, сбившего ребёнка, оштрафовали на 15 тысяч

Жителя Бурятии, сбившего ребёнка, оштрафовали. Суд признавал водителя виновным по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ.ДТП произошло в сентябре 2024 года. Мужчина, управляя автомобилем «Тойота Функарго» сбил на несовершеннолетнего пешехода. Ребёнок получил закрытый перелом пальца правой стопы, рвано-ушибленную рану голеностопного сустава. Повреждения расценены, как причинившие средней тяжести вред здоровью человека.- В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся. Учитывая обстоятельства дела, мнение законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, наличие смягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда Бурятии.Постановление вступило в законную силу.