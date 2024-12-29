В Улан-Удэ горел дом

На улице Боровая в Улан-Удэ произошёл пожар. Здесь горел жилой дом.- Из-за плотной задымлённости на месте работало звено газодымозащитной службы. Огнём повреждено 3 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали 14 человек и 3 единицы техники МЧС России.Вероятно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.