В Бурятии полыхало нежилое здание

Площадь возгорания составила 120 «квадратов»
В городе Гусиноозерск Селенгинского района Бурятии на улице Пушкина произошёл пожар. 27 декабря тут вспыхнуло нежилое здание.
Возгорание на площади 120 квадратных метров ликвидировали. 10 человек и пять единиц техники, сообщается в районной группе «Селенга-инфо.24/7».
Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
Площадь возгорания составила 120 «квадратов»
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