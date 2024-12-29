В Бурятии полыхало нежилое здание

В городе Гусиноозерск Селенгинского района Бурятии на улице Пушкина произошёл пожар. 27 декабря тут вспыхнуло нежилое здание.Возгорание на площади 120 квадратных метров ликвидировали. 10 человек и пять единиц техники, сообщается в районной группе «Селенга-инфо.24/7».Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.