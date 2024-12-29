У жителя Бурятии конфисковали «Тойоту» за пьяную езду

52-летний житель Иволгинского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения».Суд установил, что мужчина, будучи привлечённым к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишённый водительских прав, в ноябре 2023 года он вновь сел нетрезвым за руль. В ночное время его остановили сотрудники ГИБДД в селе Сотниково. По результатам освидетельствования, проведённого с помощью алкотестера, у него выявлено наличие 0,98 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.- Иволгинский районный суд с учётом мнения прокурора приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Автомобиль марки «Тойота Карина», на котором задержали нарушителя, конфискован в доход государства.Приговор суда не вступил в законную силу.