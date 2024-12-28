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В Бурятии автомобилиста поймали с марихуаной

В Бурятии автомобилиста поймали с марихуаной
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина приехал из Забайкальского края

Вечером 20 декабря во время несения службы в селе Бичура сотрудники Госавтоинспекции заметили иномарку с государственным регистрационным знаком другого региона. В машине находились четверо мужчин.

У водителя полицейские изъяли полимерный пакет с несколькими свёртками с травянистой массой и пластиковую бутылку с растворителем. Проведённая впоследствии экспертиза показала – в свёртках более 1,5 кг марихуаны.

От прохождения освидетельствования автомобилист отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол. Также он привлечён к административной ответственности за ряд нарушений ПДД.

Выяснилось, что мужчина вместе с приятелями приехал в республику из Забайкальского края по делам. А на обратной дороге во время остановки для того, чтобы передохнуть, собрал коноплю.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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