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В Улан-Удэ пьяному мужчине, упавшему на улице, сделали трепанацию черепа

В Улан-Удэ пьяному мужчине, упавшему на улице, сделали трепанацию черепа
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина лежал прямо на проезжей части

Главный врач республиканского наркологического диспансера Константин Эрдынеев рассказал о тяжёлой черепно-мозговой травме пьяного улан-удэнца и последующей серьёзной операции.

- В 6 утра скорая помощь привезла мужчину, которого очевидцы подобрали на улице. В состоянии алкогольного опьянения лежал на проезжей части. Анамнез неизвестен. Состояние глубокого оглушения. Выраженное алкогольное опьянение. На МСКТ головного мозга субдуральная гематома левого полушария, смещение 3 см, объём гематомы = 60 см3. Показания для оперативного вмешательства: декомпрессивная трепанация черепа, удаление субдуральной гематомы. Берём на операцию, - сообщил он на своей странице в соцсети.

Итог употребления алкоголя - тяжёлая черепно-мозговая травма и серьёзная операция.

- Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Алкоголь приводит к тяжёлым последствиям! – предостерёг жителей Бурятии Константин Эрдынеев.  
медицинская помощь алкогольное опьянение

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