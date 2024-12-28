В Улан-Удэ пьяному мужчине, упавшему на улице, сделали трепанацию черепа

Главный врач республиканского наркологического диспансера Константин Эрдынеев рассказал о тяжёлой черепно-мозговой травме пьяного улан-удэнца и последующей серьёзной операции.- В 6 утра скорая помощь привезла мужчину, которого очевидцы подобрали на улице. В состоянии алкогольного опьянения лежал на проезжей части. Анамнез неизвестен. Состояние глубокого оглушения. Выраженное алкогольное опьянение. На МСКТ головного мозга субдуральная гематома левого полушария, смещение 3 см, объём гематомы = 60 см3. Показания для оперативного вмешательства: декомпрессивная трепанация черепа, удаление субдуральной гематомы. Берём на операцию, - сообщил он на своей странице в соцсети.Итог употребления алкоголя - тяжёлая черепно-мозговая травма и серьёзная операция.- Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Алкоголь приводит к тяжёлым последствиям! – предостерёг жителей Бурятии Константин Эрдынеев.