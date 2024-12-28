Появилось видео обысков у начальника управления эксплуатации зданий мэрии Улан-Удэ

МВД по Бурятии опубликовало видео обысков, проведённых у начальника МКУ «Управление эксплуатации административных зданий администрации Улан-Удэ» Вадима Будажапова. Это учреждение подведомственно мэрии и отвечает за содержание, охрану и ремонт административных зданий.
На кадрах видно, что обыски проводились в служебном кабинете Будажапова. В сейфе правоохранители обнаружили пакет с наличными деньгами.
Как сообщал «Байкал-Daily», о произошедшем стало известно сегодня, 28 декабря. Начальник управления эксплуатации административных зданий администрации города подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ во взаимодействии с коллегами регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили и задокументировали факт превышения чиновником должностных полномочий. Полицейскими установлено, что подозреваемый дал незаконные указания подчинённым осуществить для собственных нужд сбор денежных средств с выданной премии, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании фигуранту меры пресечения. Новогодние праздники задержанный может провести в следственном изоляторе.