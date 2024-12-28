Улан-удэнка потеряла более 300 тысяч рублей, пытаясь помочь подруге

63-летняя улан-удэнка вызвалась помочь подруге и попала в мошеннические сети.Подруга позвонила ей 20 декабря. Она рассказала, что решила попробовать себя в инвестировании и, как заявила – не прогадала. По словам женщины, она уже заработала на сделках 118 тысяч рублей. Дело оставалось за малым — найти «поручителя», через которого можно было бы вывести деньги. Таким поручителем она попросила стать приятельницу.В этот же день женщины связались с «инвестиционным менеджером». По его указанию потерпевшая для «вывода заработка» перевела подруге, а та – на указанный абонентский номер 365 тысяч рублей. Причём большая часть из них была перечислена с кредитной карты.Мошенник же, получив деньги, заявил: для получения прибыли нужен ещё один дополнительный взнос. Тут-то подруга обманутой первой женщины и поняла, что разговаривает с мошенником. Она пыталась убедить в этом свою приятельницу, но та отказывалась верить.Как сообщили в МВД по Бурятии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.