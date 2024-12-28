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В Бурятии сельчанка хладнокровно зарезала брата своего сожителя

В Бурятии сельчанка хладнокровно зарезала брата своего сожителя
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии

Во время пьяной ссоры

Следственный отдел по Иволгинскому району СУ СК России по Бурятии расследует уголовное дело в отношении ранее судимой местной жительницы. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь на 26 декабря 2024 года обвиняемая у себя дома выпивала с братом сожителя. Под утро собутыльники поссорились. Женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине множество ударов клинком в шею, грудь и по другим частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, сообщают в СУ СКР по Бурятии.  

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

СУ СКР по Бурятии убийство Иволгинский район

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