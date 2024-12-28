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На ночном пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина

На ночном пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Горела квартира в доме на улице Гагарина

Пожар, унёсший жизнь мужчины, произошёл сегодня ночью в деревянном многоквартирном дома на улице Гагарина в Улан-Удэ.

- На момент прибытия первого подразделения горела квартира на втором этаже, наблюдалось плотное задымление в подъезде. Сотрудники МЧС по лестничному маршу спасли двух человек. Ещё шесть человек эвакуировали, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

В горящей квартире звено газодымозащитной службы обнаружило мужчину, находившегося без сознания. Прибывшие врачи констатировали его смерть.



Пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Как сообщал «Байкал-Daily», на пожаре в жилом доме в селе Кырен Тункинского района погиб 61-летний мужчина.
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