В Бурятии при тушении горящего дома обнаружили труп

Трагедия произошла утром 28 декабря в тункинском селе Кырен. Там вспыхнул жилой дом. На место отправились сотрудники 10-го Тункинского отряда ГПС Бурятии.
При тушении пожара они обнаружили в жилье 61-летнего мужчину, который уже не подавал признаков жизни. Всего к борьбе с пламенем привлекли 15 человек и 4 единицы техники. С ним удалось справиться на 40 минут.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. По предварительным данным, к нему привело неосторожное обращение с огнём при курении, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 25 декабря на пожаре в Курумкане погибли сожители.