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Экс-директора школы №63 в Улан-Удэ заподозрили во взятках

Экс-директора школы №63 в Улан-Удэ заподозрили во взятках
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Правоохранители провели обыски

Как стало известно «Байкал-Daily», экс-директор улан-удэнской школы №63, бывший депутат Улан-Удэнского горсовета Батор Лудупов подозревается во взяточничестве. По данным нашего источника, обыски проведены у него дома, а также, по предварительным данным, на рабочем месте – в школе.

Батора Лудупова уже уволили с поста директора школы, произошло это в понедельник.

 - Батор Гомбоевич Лудупов уволен по результатам проверки комитета по образованию 23 декабря 2024 года. На период конкурсных процедур назначен руководитель из числа сотрудников школы, - сообщили в комитете по образованию.

При этом в комитете опровергли информацию об обыске в школе.
 
Официально правоохранительные органы информацию пока не комментировали.

Справка:

Батор Лудупов родился 10 апреля 1975 года в селе Нижний Торей Джидинского района.

Выпускник исторического факультета Бурятского государственного университета.

Работал учителем истории в школе № 31, затем – заместителем директора по воспитательной работе в школе № 43.

С 2005 года– директор школы № 63. Почетный работник общего образования Российской Федерации.

Депутат Улан-Удэнского горсовета депутатов прошлого созыва. 
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