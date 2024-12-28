Экс-директора школы №63 в Улан-Удэ заподозрили во взятках

Официально правоохранительные органы информацию пока не комментировали.



Справка:



Батор Лудупов родился 10 апреля 1975 года в селе Нижний Торей Джидинского района.



Выпускник исторического факультета Бурятского государственного университета.



Работал учителем истории в школе № 31, затем – заместителем директора по воспитательной работе в школе № 43.



С 2005 года– директор школы № 63. Почетный работник общего образования Российской Федерации.



Депутат Улан-Удэнского горсовета депутатов прошлого созыва.



Как стало известно «Байкал-Daily», экс-директор улан-удэнской школы №63, бывший депутат Улан-Удэнского горсовета Батор Лудупов подозревается во взяточничестве. По данным нашего источника, обыски проведены у него дома, а также, по предварительным данным, на рабочем месте – в школе.Батора Лудупова уже уволили с поста директора школы, произошло это в понедельник.- Батор Гомбоевич Лудупов уволен по результатам проверки комитета по образованию 23 декабря 2024 года. На период конкурсных процедур назначен руководитель из числа сотрудников школы, - сообщили в комитете по образованию.При этом в комитете опровергли информацию об обыске в школе.