В Приангарье трое контрабандистов вывезли леса на 213 млн рублей

Двух посадили, третий умер

В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 213 млн рублей. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Тайшетский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины).

Суд установил, что в 2018-2021 гг. трое мужчин, действуя в составе организованной группы, от имени подконтрольных юридических лиц осуществляли оборот незаконно заготовленной древесины и на системной основе вывозили лесоматериалы через таможенную границу Евразийского экономического союза. Объем незаконно экспортированной древесины составил более 40 тыс. куб. м стоимостью свыше 200 млн рублей.

Один из соучастников также осуществлял преступную деятельность на территории Иркутска. Он незаконно экспортировал 4 тыс. куб. м древесины стоимостью 13 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде 6 лет и 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей каждому.

В отношении третьего соучастника уголовное преследование прекращено в связи со смертью.