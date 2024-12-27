27 декабря

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Два человека погибли в столкновении рейсового автобуса и лесовоза в Иркутской области

Два человека погибли в столкновении рейсового автобуса и лесовоза в Иркутской области
Происшествия,  Фото:@kobzevii
Одному из погибших было 17 лет

Рейсовый автобус с 53 пассажирами врезался в лесовоз в Братском районе Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В результате аварии погибли два пассажира автобуса, один их них 17-летний подросток.

- По предварительным данным, погибли два человека, из них один - несовершеннолетний. Всего в автобусе находились 53 человека. Всех пассажиров осмотрели медики. В столкновении пострадали шестеро человек, среди них - двое детей. Четверых человек в данный момент транспортируют в больницы Братска, - сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло сегодня вечером, 27 декабря, на федеральной автодороге «Вилюй», недалеко от села Покосное.

- По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, двигавшегося по маршруту «Братск – Тулун», совершил столкновение с попутным автомобилем ЗИЛ-157, который буксировал грузовик такой же марки. От удара автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом, - раскрыли подробности в Госавтоинспекции Иркутской области.

На месте автоаварии работают сотрудники полиции, проводится проверка. За пассажирами выехал другой автобус.
ДТП смерть

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