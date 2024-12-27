Два человека погибли в столкновении рейсового автобуса и лесовоза в Иркутской области

Рейсовый автобус с 53 пассажирами врезался в лесовоз в Братском районе Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В результате аварии погибли два пассажира автобуса, один их них 17-летний подросток.- По предварительным данным, погибли два человека, из них один - несовершеннолетний. Всего в автобусе находились 53 человека. Всех пассажиров осмотрели медики. В столкновении пострадали шестеро человек, среди них - двое детей. Четверых человек в данный момент транспортируют в больницы Братска, - сообщил губернатор в своём Telegram-канале.В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло сегодня вечером, 27 декабря, на федеральной автодороге «Вилюй», недалеко от села Покосное.- По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, двигавшегося по маршруту «Братск – Тулун», совершил столкновение с попутным автомобилем ЗИЛ-157, который буксировал грузовик такой же марки. От удара автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом, - раскрыли подробности в Госавтоинспекции Иркутской области.На месте автоаварии работают сотрудники полиции, проводится проверка. За пассажирами выехал другой автобус.