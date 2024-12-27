Улан-удэнец поджёг брата своей сожительницы

На жителя Улан-Удэ возбудили уголовное дело о покушении на убийство.По данным следствия, в ночь на 26 декабря обвиняемый после совместного употребления спиртных напитков в состоянии алкогольного опьянения стал буйствовать дома. Затем схватил бутылку с бензином, облил им брата своей сожительницы, который лежал на диване, и поджёг.- Своими действиями он причинил потерпевшему ожоги, опасные для жизни, с которыми мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия.