В Улан-Удэ из здания поликлиники эвакуировали 150 человек

Днём 27 декабря на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании в городской поликлинике №3 в Улан-Удэ.Прибывшие пожарные установили, что загорелся компьютер на втором этаже. Очаг ликвидировали сами сотрудники до прибытия пожарных.Самостоятельно из здания эвакуировалось 150 человек. Пострадавших нет.- Звеном газодымозащитной службы была проведена проверка помещений. Предварительная причина - короткое замыкание, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.