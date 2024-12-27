27 декабря

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В Улан-Удэ из здания поликлиники эвакуировали 150 человек

В Улан-Удэ из здания поликлиники эвакуировали 150 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Горел компьютер на втором этаже

Днём 27 декабря на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании в городской поликлинике №3 в Улан-Удэ.

Прибывшие пожарные установили, что загорелся компьютер на втором этаже. Очаг ликвидировали сами сотрудники до прибытия пожарных.

Самостоятельно из здания эвакуировалось 150 человек. Пострадавших нет.

- Звеном газодымозащитной службы была проведена проверка помещений. Предварительная причина - короткое замыкание, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
эвакуация

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