Ещё одного уставшего от службы военного из Улан-Удэ отправили отдыхать в колонию

Он проведёт за решёткой пять лет
Перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом недавно предстал очередной военнослужащий, который отправился в самоволку. Против него возбудили уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»).
Как выяснилось, мужчина решил отдохнуть от службы и 1 июля 2023-го не явился в свою воинскую часть без уважительных причин. Объявился он только спустя семь месяцев, 30 января 2024-го, сам прибыв в военную комендатуру.
В итоге военного признали виновным и дали ему пять лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Он проведёт за решёткой пять лет
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