Ещё одного уставшего от службы военного из Улан-Удэ отправили отдыхать в колонию

Перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом недавно предстал очередной военнослужащий, который отправился в самоволку. Против него возбудили уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»).Как выяснилось, мужчина решил отдохнуть от службы и 1 июля 2023-го не явился в свою воинскую часть без уважительных причин. Объявился он только спустя семь месяцев, 30 января 2024-го, сам прибыв в военную комендатуру.В итоге военного признали виновным и дали ему пять лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.