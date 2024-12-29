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Ещё одного уставшего от службы военного из Улан-Удэ отправили отдыхать в колонию

Ещё одного уставшего от службы военного из Улан-Удэ отправили отдыхать в колонию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он проведёт за решёткой пять лет

Перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом недавно предстал очередной военнослужащий, который отправился в самоволку. Против него возбудили уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

Как выяснилось, мужчина решил отдохнуть от службы и 1 июля 2023-го не явился в свою воинскую часть без уважительных причин. Объявился он только спустя семь месяцев, 30 января 2024-го, сам прибыв в военную комендатуру.

В итоге военного признали виновным и дали ему пять лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.
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