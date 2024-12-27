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В Иркутске разыскивают водителя, сбившего пешехода на «зебре»

В Иркутске разыскивают водителя, сбившего пешехода на «зебре»
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Его просят добровольно явиться в полицию

В Иркутске разыскивают водителя кроссовера, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места. ДТП произошло утром 17 декабря.

- Предварительно установлено, что 17 декабря около 7 часов утра на улице Ширямова неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 41-летний мужчина получил травмы, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции устанавливают личность водителя. Его призывают добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции или ближайший отдел полиции.

Граждан, что-либо знающих о личности вероятного виновника ДТП, просят сообщить об этом по телефону дежурной части 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02.

ДТП

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