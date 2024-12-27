В Иркутске разыскивают водителя, сбившего пешехода на «зебре»

В Иркутске разыскивают водителя кроссовера, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места. ДТП произошло утром 17 декабря.- Предварительно установлено, что 17 декабря около 7 часов утра на улице Ширямова неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 41-летний мужчина получил травмы, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.Сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции устанавливают личность водителя. Его призывают добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции или ближайший отдел полиции.Граждан, что-либо знающих о личности вероятного виновника ДТП, просят сообщить об этом по телефону дежурной части 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02.