В Улан-Удэ военного по-крупному штрафанули за пьяную езду

Ему придётся выложить 200 тысяч рублей
Перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий из Бурятии. Против него возбудили уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Произошло всё 21 июля. Мужчина сел за руль мотоцикла в нетрезвом виде. Ранее его уже ловили на пьяной езде и назначили за это штраф.
На этот раз военного обязали выплатить 200 тысяч рублей. Кроме того, его на два года лишили водительских прав. Мотоцикл после вступления приговора в законную силу конфискуют.
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Ему придётся выложить 200 тысяч рублей
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