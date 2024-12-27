В Улан-Удэ военного по-крупному штрафанули за пьяную езду



Перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий из Бурятии. Против него возбудили уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).



Произошло всё 21 июля. Мужчина сел за руль мотоцикла в нетрезвом виде. Ранее его уже ловили на пьяной езде и назначили за это штраф.



На этот раз военного обязали выплатить 200 тысяч рублей. Кроме того, его на два года лишили водительских прав. Мотоцикл после вступления приговора в законную силу конфискуют.

