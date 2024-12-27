В Бурятии в аварии с грузовиком погиб пассажир легковушки

Накануне вечером, 26 декабря, в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Всё произошло на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в шести километрах от села Выдрино.
- 38-летний водитель автомобиля «Тойота Раш» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, после чего совершил столкновение с автомашиной «Вольво», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии 36-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте. Водитель «Тойоты» получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого о смертельном ДТП сообщалось 6 декабря: в Кабанском районе водитель минивэна погиб, врезавшись в грузовик.
4 декабря в Прибайкальском районе в грузовик врезался и скончался от полученных травм водитель «Рено Логан».
3 декабря в Кабанском районе столкнулись «Тойота Хайс» и «Хонда Везель»: погибли оба водителя – 61-летний мужчина и 21-летняя девушка.