В Улан-Удэ момент наезда трамвая на девушку попал на камеру



Всё Всё произошло ещё 24 декабря в столице Бурятии. Поздним вечером трамвай сбил девушку на остановке «Советская».



Она переходила пути на красный сигнал светофора и не увидела вагон и в итоге получила незначительные ушибы. Прибывшая на место скорая помощь доставила её в больницу. В канале «Весь Улан-Удэ» рассказали, что пешеход засмотрелась в телефон и не заметила приближающийся транспорт.



Момент наезда попал на камеры. Накануне видео с ним (18+) опубликовали в официальном telegram-канале комитета по транспорту городской администрации.







После этого инцидента начали проверку.



- По информации Госавтоинспекции, пешеход нарушила правила дорожного движения – пересекла трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора и неожиданно вышла из-за встречного трамвая. Водитель не смог вовремя заметить человека из-за ограниченной видимости, – пояснили в комитете.



