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В Улан-Удэ момент наезда трамвая на девушку попал на камеру

В Улан-Удэ момент наезда трамвая на девушку попал на камеру
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
После инцидента началась проверка 

Всё произошло ещё 24 декабря в столице Бурятии. Поздним вечером трамвай сбил девушку на остановке «Советская».

Она переходила пути на красный сигнал светофора и не увидела вагон и в итоге получила незначительные ушибы. Прибывшая на место скорая помощь доставила её в больницу. В канале «Весь Улан-Удэ» рассказали, что пешеход засмотрелась в телефон и не заметила приближающийся транспорт.

Момент наезда попал на камеры. Накануне видео с ним (18+) опубликовали в официальном telegram-канале комитета по транспорту городской администрации.



После этого инцидента начали проверку.
 
- По информации Госавтоинспекции, пешеход нарушила правила дорожного движения – пересекла трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора и неожиданно вышла из-за встречного трамвая. Водитель не смог вовремя заметить человека из-за ограниченной видимости, – пояснили в комитете.

трамвай наезд

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