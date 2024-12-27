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Улан-удэнка лишилась 315 тысяч рублей, переведя их на «безопасный счёт»

Улан-удэнка лишилась 315 тысяч рублей, переведя их на «безопасный счёт»
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина поверила мошенникам

За сутки в Бурятии зарегистрировано 23 киберпреступления, шесть из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

В общей сложности жители региона потеряли 2 520 287 рублей, из них 965 806 рублей - по городу Улан-Удэ. аферистам также поверили жители Баунтовского, Иволгинского, Кабанского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского и Северо-Байкальского районов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

68-летней пенсионерке в социальных сетях пришло сообщение о том, что банк разыгрывает призы. Для участия необходимо написать свой номер телефона, данные банковской карты и пришедшие смс-коды. Женщина передала информацию и обнаружила, что на её имя оформлен кредит на сумму 250 тысяч рублей.

48-летняя улан-удэнка поверила в историю утечки данных лже-сотрудника ФСБ и перевела 315 тысяч рублей на «безопасный счёт».

35-летнему жителю столицы республики в мессенджере пришло сообщение от знакомой с просьбой занять денег. Мужчина без колебаний перевёл 15 тысяч рублей на указанный счёт. После перевода узнал, что аккаунт знакомой взломан.

Полиция Бурятии призывает быть настороже и не поддаваться обману.
мошенничество статистика

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