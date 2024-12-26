Улан-удэнец избил мать до смерти

26 декабря Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении улан-удэнца. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери.По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанёс матери удары кулаком и табуретом по голове и телу, от которых она скончалась.Суд нашёл обоснованными доводы следствия о том, что обвиняемый под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от следствия и суда, оказать давление на участников по уголовному делу.