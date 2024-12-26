Улан-удэнец, спрятавший убитого 4-летнего пасынка в стиралке, внезапно скончался



Уголовное дело против жителя Улан-Удэ, который расправился с четырёхлетним пасынком, прекратили. Это связано со смертью обвиняемого, сообщили «Байкал-Daily» в СУ СКР по Бурятии.



Известно, что малыш был в футболке, колготках и ботиночках. О верхней одежде ничего не сообщалось. Ребёнка искали сотрудники полиции и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. В следственном комитете возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство малолетнего»). К ситуации подключилась и прокуратура – в надзорном ведомстве организовали проверку и взяли под контроль ход и результаты расследования дела.



А на следующий день А на следующий день стало известно , что мальчик, оставленный без присмотра взрослых, погиб. Его тело обнаружили внутри стиральной машинки в гараже, пристроенном к дому. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия.



Вскоре в деле

Вскоре в деле появился подозреваемый – отчим ребёнка. Ему предъявили обвинение в убийстве и истязании малолетнего – как выяснилось, мужчина в последние несколько месяцев систематически избивал мальчика.

Всё произошло ещё в конце апреля. Мальчик пропал из дома на улице Пристанская. В последний раз его видел дедушка.