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Улан-удэнец, спрятавший убитого 4-летнего пасынка в стиралке, внезапно скончался

Улан-удэнец, спрятавший убитого 4-летнего пасынка в стиралке, внезапно скончался
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Уголовное дело в отношении него прекращено 

Уголовное дело против жителя Улан-Удэ, который расправился с четырёхлетним пасынком, прекратили. Это связано со смертью обвиняемого, сообщили «Байкал-Daily» в СУ СКР по Бурятии. 

Всё произошло ещё в конце апреля. Мальчик пропал из дома на улице Пристанская.  В последний раз его видел дедушка.

Известно, что малыш был в футболке, колготках и ботиночках. О верхней одежде ничего не сообщалось. Ребёнка искали сотрудники полиции и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. В следственном комитете возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство малолетнего»). К ситуации подключилась и прокуратура – в надзорном ведомстве организовали проверку и взяли под контроль ход и результаты расследования дела.

А на следующий день стало известно, что мальчик, оставленный без присмотра взрослых, погиб. Его тело обнаружили внутри стиральной машинки в гараже, пристроенном к дому. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия.
 
Вскоре в деле появился подозреваемый – отчим ребёнка. Ему предъявили обвинение в убийстве и истязании малолетнего – как выяснилось, мужчина в последние несколько месяцев систематически избивал мальчика.
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