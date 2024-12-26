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В Бурятии человека вытащили из искорёженной фуры

В Бурятии человека вытащили из искорёженной фуры
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Стали известны подробности ДТП на федеральной трассе

Утром 26 декабря в Кабанском районе произошло ДТП с пострадавшим. Его подробности рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7». На 258-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись две фуры.

В одной из них зажало человека. На место отправились сотрудники 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии. Они деблокировали 40-летнего мужчину при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

В республиканском агентстве ГО и ЧС отметили, что на месте аварии также работали представители Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда, скорая помощь и ГИБДД.

Водителя уже отпустили домой на амбулаторное лечение. Его жизни ничего не угрожает. 
ДТП пострадавшие

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