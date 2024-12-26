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Водитель Mercedes дрифтовал у мэрии Ангарска

Водитель Mercedes дрифтовал у мэрии Ангарска
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Его привлекли к ответственности

В соцсетях появилось видео, на котором водитель водитель Mercedes устроил дрифт на парковке у администрации Ангарска.

Полицейские вскоре установили личность дрифтера. Им оказался 24-летний молодой человек. Дорожные полицейские привлекли его к административной ответственности за нарушения ПДД.

- Кроме этого автомобиль правонарушителя был направлен на экспертизу, так как усматривались признаки внесения изменений в идентификационные номера транспортного средства, что является основанием для привлечения к уголовной ответственности, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
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