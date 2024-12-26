Водитель Mercedes дрифтовал у мэрии Ангарска

Его привлекли к ответственности
В соцсетях появилось видео, на котором водитель водитель Mercedes устроил дрифт на парковке у администрации Ангарска.
Полицейские вскоре установили личность дрифтера. Им оказался 24-летний молодой человек. Дорожные полицейские привлекли его к административной ответственности за нарушения ПДД.
- Кроме этого автомобиль правонарушителя был направлен на экспертизу, так как усматривались признаки внесения изменений в идентификационные номера транспортного средства, что является основанием для привлечения к уголовной ответственности, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Уголовное дело в отношении него прекращено
Стали известны подробности ДТП на федеральной трассе
Оборудование «Водоканала» не пострадало
Его привлекли к ответственности
Женщина обвиняется в мошенничестве
Он заявил, что нашёл оружие на крыше своего дома
О том, что он стал жертвой преступников, потерпевший понял после сделки
Там внезапно вышел из строя насос
ДТП произошло прямо на федеральной трассе
Погибли бабушка и её внучки; личность мужчины устанавливается
Полицейские обратили внимание на его странное поведение
Оба наезда произошли на «зебрах»
Аферисты обманывали под разными предлогами
Женщина отправится за решётку
Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась