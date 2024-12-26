В Бурятии опекунша купила себе машину на деньги ребёнка

В Иволгинском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении опекунши, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.Ранее женщина оформила опеку на возмездной основе над мальчиком. По закону, средствами подопечного можно распоряжаться только в его интересах и с разрешения органа опеки и попечительства.По данным следствия, в ноябре 2020 года на расчётный счёт ребёнка поступили страховые выплаты в 475 тысяч рублей, которые женщина решила похитить.- Путём обмана она получила разрешение в органе опеки и попечительства на приобретение автомобиля для мальчика. После сняла с банковского счёта все деньги, часть из них потратила на покупку машины, которую зарегистрировала на себя и пользовалась, как своей; а оставшиеся 165 тысяч рублей израсходовала на личные нужды, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.Позднее женщине поступали требования от органа опеки о перерегистрации купленной машины на опекаемого ребёнка, которые она проигнорировала.Сейчас опека женщины над ребёнком прекращена, мальчик передан в другую приёмную семью.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.