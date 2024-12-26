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Житель Бурятии ответит в суде за найденное и переделанное оружие

Житель Бурятии ответит в суде за найденное и переделанное оружие
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он заявил, что нашёл оружие на крыше своего дома

Житель Баунтовского района Бурятии предстанет перед судом за незаконный оборот оружия.

Ранее полицейские изъяли в лесу у жителя села Багдарин незаконно хранимые оружие и боеприпасы. Мужчина заявил полицейским, что летом ремонтировал крышу своего дома и нашёл там мешок. Внутри, по его словам, были охотничий карабин с непригодным для стрельбы стволом, патроны и ствол от огнестрельного оружия.

Через несколько дней сельчанин сам заменил старый ствол в карабине на найденный в мешке. Изготовленное огнестрельное оружие вместе с патронами он спрятал там же – на крыше.

- Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». Уголовное дело направлено в Баунтовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
оружие

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