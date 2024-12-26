Житель Бурятии ответит в суде за найденное и переделанное оружие

Житель Баунтовского района Бурятии предстанет перед судом за незаконный оборот оружия.Ранее полицейские изъяли в лесу у жителя села Багдарин незаконно хранимые оружие и боеприпасы. Мужчина заявил полицейским, что летом ремонтировал крышу своего дома и нашёл там мешок. Внутри, по его словам, были охотничий карабин с непригодным для стрельбы стволом, патроны и ствол от огнестрельного оружия.Через несколько дней сельчанин сам заменил старый ствол в карабине на найденный в мешке. Изготовленное огнестрельное оружие вместе с патронами он спрятал там же – на крыше.- Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». Уголовное дело направлено в Баунтовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.