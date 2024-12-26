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Житель Бурятии продал машину и отдал деньги мошенникам

Житель Бурятии продал машину и отдал деньги мошенникам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
О том, что он стал жертвой преступников, потерпевший понял после сделки

25 декабря в полицию поступило заявление от 48-летнего жителя Гусиноозёрска. Мужчина попался на удочку мошенников, продав для них свою машину.

Началось всё с того, что мужчина получил в мессенджере сообщение от якобы своего начальника (аккаунт был фейковый, на самом деле писал аферист). «Руководитель» уведомил мужчину об утечке личных сведений сотрудников и начавшейся проверке ФСБ.

Затем позвонил псевдосотрудник спецслужбы. Он заявил мужчине, что преступники из числа членов террористической организации пытаются оформить на него кредит в 300 тысяч рублей и похитить деньги. А также - хотят незаконно продать его машину.

Примечательно, что звонивший назвал марку, госномер автомобиля, номер двигателя и кузова, которые оказались верными. Он рекомендовал жертве самому продать авто, объясняя такой шаг необходимым для поимки преступников, и обещал в последующем вернуть машину.

Затем уже руководством «представителя Росфинмониторинга» мужчина отправился на авторынок. Там продал машину за 550 тысяч рублей, которые мошенники потребовали внести на «безопасный счёт». Сперва он возмутился переводу средств, однако звонившие убедили его, что после проведения оперативных мероприятий вернут ему авто, а покупателю – деньги.

Через банкомат мужчина перечислил все средства на указанные собеседниками счета. Но по дороге домой, обдумав произошедшее, понял, что пополнил карманы интернет-преступников.

«Заявитель был осведомлён о схемах обмана», - отметили в МВД по Бурятии. 
мошенничество

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